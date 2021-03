Gesundheit : Kreuzfahrtanbieter Aida versucht Saisonstart auf Kanaren

Die Corona-Pandemie hat weltweit Kreuzfahrtschiffe lahmgelegt. Nun soll es langsam wieder losgehen - auch beim Rostocker Unternehmen Aida Cruises.

Rostock | Das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises unternimmt am Sonnabend (20. März) einen erneuten Versuch zur Wiederaufnahme seiner Reisen. Für die „Aidaperla“ heiße es um 22.00 Uhr in Las Palmas auf Gran Canaria „Leinen los“, sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze am Donnerstag. Das Schiff starte dann zu siebentägigen Fahrten rund um die Kanarischen Ins...

