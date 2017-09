Schifffahrt : Kreuzfahrtindustrie trifft sich bei Messe «Seatrade»

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der Boom offenbart mittlerweile auch einige Schattenseiten. In populären Kreuzfahrthäfen wie Barcelona, Venedig oder Dubrovnik klagen Teile der Einheimischen über die Touristenfluten, die sich täglich aus den Kreuzfahrtschiffen über die Städte ergießen. Dazu kommt die Umweltbelastung durch die großen Schiffe, die in den meisten Häfen ihre Dieselmotoren laufen lassen müssen und nicht auf Landstrom zurückgreifen können. Schließlich klagen einige Reeder auch über zu wenig Nachschub an Schiffen. Weil nur wenige Werften die anspruchsvollen großen Kreuzfahrtschiffe bauen können, sind die Kapazitäten voll ausgelastet und die Veranstalter können nicht so viele neue Schiffe auf den Markt bringen, wie sie gern würden.

Programm Seatrade Europe

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 06:15 Uhr