Schifffahrt : Kreuzfahrtsaison beginnt in Rostock: Rekord erwartet

Mit dem Anlauf des Passagierschiffes «Boudicca» beginnt heute (06.00 Uhr) in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison. Das gut 200 Meter lange Schiff mit Platz für 900 Passagiere kommt von Travemünde und wird am Abend die Hansestadt in Richtung Bremen verlassen.

von dpa

08. April 2018, 01:40 Uhr

Erstmals in der Kreuzfahrtgeschichte Rostocks haben sich mehr als 200 Kreuzfahrtschiffe angemeldet. Mit den 205 Schiffen von 43 Reedereien werden rund 900 000 Passagiere von und an Bord gehen - eine leichte Steigerung gegenüber den Zahlen des Rekordvorjahres. Neun Schiffe werden zum ersten Mal erwartet, darunter die von Queen Elizabeth II. im Jahr 2015 getaufte «Britannia» mit Platz für mehr als 4300 Passagiere. Das Luxusschiff wird am 27. Juni einlaufen.