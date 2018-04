Schifffahrt : Kreuzfahrtsaison in Rostock begonnen: Rekord erwartet

von dpa

08. April 2018, 10:15 Uhr

In Warnemünde hat die Kreuzfahrtsaison 2018 begonnen. Am frühen Sonntagmorgen lief das Passagierschiff «Boudicca» mit Platz für 900 Gäste ein. Das gut 200 Meter lange Schiff kam von Travemünde und sollte am Abend die Hansestadt in Richtung Bremen verlassen. In dieser Saison wird voraussichtlich abermals ein Rekord bei den Anläufen und der Passagierzahl in der Kreuzfahrtgeschichte Rostocks erreicht. Erstmals haben sich mehr als 200 Oceanliner angemeldet. Mit den 205 Schiffen von 43 Reedereien werden rund 900 000 Passagiere von und an Bord gehen - eine leichte Steigerung gegenüber den Zahlen des Rekordvorjahres.