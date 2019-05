Schifffahrt : Kreuzschifffahrt: Zwei «Neulinge» legen in Warnemünde an

Im Kreuzfahrthafen Warnemünde haben am Montagmorgen gleich zwei Kreuzfahrtschiffe festgemacht, die bislang noch nie in Rostock waren. Es handelt sich um die «Norwegian Pearl» der Reederei Norwegian Cruise Line und die «Viking Jupiter» der Reederei Viking Ocean Cruises. Die 294 Meter lange «Norwegian Pearl» mit rund 2000 Passagieren an Bord kam aus Amsterdam und sollte am Abend ins polnische Gdynia weiterfahren. Für sie war es der einzige Anlauf in Warnemünde, während die «Viking Jupiter» insgesamt fünf Mal in diesem Jahr das Ostseebad anlaufen wird. Das Schiff hat rund 900 Passagiere an Bord. Es kam aus Danzig und sollte abends Kurs auf Kopenhagen nehmen.

von dpa

27. Mai 2019, 10:49 Uhr

Insgesamt werden in diesem Jahr an 117 Tagen insgesamt 199 Anläufe von 41 Kreuzfahrtschiffen erwartet. 188 Mal werden die Schiffe in Warnemünde und elf Mal im Überseehafen anlegen.