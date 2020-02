Geschichte : Kriegsende und Massensuizid: Demminer planen Erinnern

Die Kirchengemeinde und die Stadt Demmin wollen mit einem vielfältigen Programm an die Ereignisse am Kriegsende vor 75 Jahren erinnern und ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Dazu zählen die Erstaufführung des «Demminer Requiems» am 2. Mai und ein Gedenkgottesdienst mit der Landesbischöfin der Nordkirche Kristina Kühnbaum-Schmidt, wie Pastor Karsten Wolkenhauer am Freitag mitteilte. Die Stadt plant zudem eine Kranzniederlegung an dem großen Gräberfeld, das an den Massensuizid in Demmin Ende April/Anfang Mai 1945 erinnert.

von dpa

07. Februar 2020, 11:43 Uhr

Der Pommersche Kirchenkreis unterstützt die Initiativen aus Demmin mit mehreren tausend Euro. Vor allem die Aufführung des «Demminer Requiems» und des «Deutschen Requiems» von Brahms sei «ein klares Zeichen gegen den jährlich stattfindenden Aufmarsch von Rechtsextremisten am 8. Mai», hieß es. Zur Demminer Kantorei gehören mehr als 100 Sängerinnen und Sänger. Zudem wird ein «Demminer Trauertuch» genäht, dass 20 Meter lang werden soll.

In und um Demmin gab es Historikern zufolge vom 30. April bis 3. Mai 1945 einen der größten Massensuizide in Deutschland. Im April 1945 hatte die Rote Armee den Ort besetzt. Deutsche Soldaten hatten Brücken über Flüsse gesprengt, so dass die Panzertruppen der Rotarmisten festsaßen und nicht nach Rostock vorzustoßen konnten. Es kam zu Vergewaltigungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen, wobei etwa 1000 Menschen getötet wurden oder sich selbst umbrachten. Überlebende mussten in der DDR über die Zeit schweigen. Seit Jahren protestiert ein Aktionsbündnis aus Parteien, Vereinen und Gewerkschaften gegen den sogenannten Fackelmarsch der rechtsextremen NPD am 8. Mai.