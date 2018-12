Museen : Krippen aus aller Welt in Güstrow zu bestaunen

von dpa

17. Dezember 2018, 07:22 Uhr

Von zerbrechlichen Papierkrippen von den Philippinen über Glaskrippen aus der früheren Tschechoslowakei bis hin zu Strohkrippen aus Ghana: Mit rund 70 neuen Ausstellungsstücken begeistert die Heilig-Geist-Kirche in Güstrow ihre Besucher seit Anfang Dezember. Das Motto der diesjährigen Schau lautet «Norddeutsches Krippenmuseum - Herberge für Krippen aus aller Welt». Ob als einfacher Stall, Ruine, die das vergangene und das neue Leben darstellt, oder als pompöser Palast: Die rund 130 Krippen in der Ausstellung zeigen das gesamte Spektrum der internationalen Krippendarstellung, wie Eva Steinkraus vom Förderverein der «Weihnachtskrippen in Heilig Geist - Mechthild und Dr. Rudolf Ringguth Stiftung» der Deutschen Presse-Agentur sagte.