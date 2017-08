Verbände : Kritik an Anhörungen in der Sommerpause

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung legt die Anhörung neuer Gesetze nach Ansicht des Städte- und Gemeindetages mit Vorliebe in die Sommerpause. Dann aber seien auch viele Sachbearbeiter in den Rathäusern im Urlaub, die als Praktiker die Entwürfe der Landesregierung kritisch begutachten sollen, sagte Geschäftsführer Andreas Wellmann am Mittwoch. Die Regierung kürze somit das Anhörungsrecht der kommunalen Landesverbände und ihrer Mitglieder, um ihre Gesetzesentwürfe möglichst ohne kritische Kommentare der Kommunen gleich nach Rückkehr aus dem Urlaub in den Landtag zu bringen.