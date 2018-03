Fischerei : Kritik an geplanter Pacht-Ausschreibung der Landesgewässer

Mecklenburg-Vorpommerns Binnenfischer haben eine bundesweite Ausschreibung der Pachtverträge für Landesgewässer scharf kritisiert. «Das käme einer Enteignung der Fischereibetriebe gleich», sagte der Präsident des Binnenfischereiverbandes Ulrich Paetsch am Montag auf der Jahrestagung in Waren. Damit seien sämtliche Investitionen der Fischereihöfe gefährdet. «Wir können uns nicht gegen gut situierte Bauern oder Unternehmen stellen», warnte Fischerin Sabine Reimer. Die Schweriner Regierungskoalition hatte den Fischern in Aussicht gestellt, die Pachtverträge ohne Ausschreibung um 18 Jahre statt bisher 12 Jahren zu verlängern.

von dpa

05. März 2018, 12:06 Uhr

Nach einem Einwand des Landesrechnungshofes komme das Land aber nun wohl nicht um eine Ausschreibung herum, sagte ein Sprecher des Schweriner Agrarministeriums. Dann solle an den Meistbietenden verpachtet werden. Dagegen gab es Protest. Im Nordosten gibt es laut Ministerium knapp 50 Fischereien. 80 Prozent der Binnenfischereigewässer sind in Landesbesitz.