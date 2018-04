Justiz : Kritik an Justizministerium: nachträgliche Herabstufungen

Güstrow (dpa/mv) - Die Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion hat die rückwirkenden Herabstufungen von Dienstposten im Justizbereich kritisiert. Am 1. Februar habe das Justizministerium rückwirkend zum 1. Januar per Erlass Dienstposten zurückgestuft und den Betroffenen damit die Chance auf bereits in Aussicht gestellte Beförderungen genommen, sagte der dbb-Landesvorsitzende Dietmar Knecht am Montag bei einer Personalversammlung des Landesamts für ambulante Straffälligenarbeit in Güstrow. Dies sei willkürlich und scheine die fachliche Eignung kaum mehr zu berücksichtigen.

von dpa

09. April 2018, 16:35 Uhr

In anderen Bundesländern sei es üblich, etwa als Bewährungshelfer in die Besoldungsgruppe A 12 zu kommen. «Mit dieser Perspektive sind auch Kollegen aus Niedersachsen ins Land gelockt worden, deren Frustration kann man mehr als nachempfinden», sagte Knecht. Eine ähnliche Situation gebe es bei Justizwachtmeistern an den Gerichten, auch dort gingen alle anderen Bundesländer andere, motivierende Wege. Knecht kritisierte weiter, dass ein Schreiben des dbb an Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) in dieser Angelegenheit bislang unbeantwortet geblieben sei.