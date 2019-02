Innere Sicherheit : Kritik an Polizeigesetzentwurf: Eingriff in Privatsphäre

Gegen den Entwurf für das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) regt sich erste Kritik. Vor allem an Onlinedurchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung stören sich Kritiker, die FDP spricht von einem nicht akzeptablen Eingriff in Privatsphäre und Sicherheit der Menschen. Bei den Methoden sollen Ermittler das Recht erhalten, schon vor Begehung einer Straftat zur Gefahrenabwehr unbemerkt in Computer, Smartphones oder Tablets einzudringen.

von dpa

02. Februar 2019, 08:38 Uhr

David Wulff, Generalsekretär der FDP MV, hält das für gefährlich, weil der Staat dabei Sicherheitslücken der Geräte ausnutze, statt sie zu schließen. Aus seiner Sicht stehen der Polizei auch so genügend Mittel zur Verfügung, um erfolgreich arbeiten zu können. «Argumentiert wird immer mit Terrorismus und in der Praxis wird der kleine Drogendealer überwacht.»

Auch Peter Ritter (Linke) äußerte sich skeptisch, bisher liege ihm der Entwurf aber nicht vor. Die Regierung hatte den Entwurf am Dienstag auf den Weg gebracht. Weil Kriminalität zunehmend übers oder im Internet begangen werde, müssten auch die Befugnisse der Ermittler ausgeweitet werden, hatte es vom Innenministerium geheißen.