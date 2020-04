Schulen : Kritik an Versetzung mit Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis

An der Versetzung der Schüler ungeachtet ihrer Zensuren in diesem Schuljahr gibt es Kritik aus der Opposition des Landtags. Wer mangelhafte Leistungen in mehreren Fächern habe, dürfe trotz Corona nicht automatisch versetzt werden, forderte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, am Donnerstag. «Eine Versetzung muss immer begründet, nachvollziehbar und vergleichbar sein», betonte die Bildungspolitikerin.

von dpa

23. April 2020, 11:17 Uhr

Zuvor hatte bereits die AfD als größte Oppositionsfraktion die automatische Versetzung wegen der Corona-Krise kritisiert. Dies würde reihenweise Schulabbrecher und Schüler produzieren, welche die Klasse im nächsten Jahr wiederholen müssten, sagte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Jörg Kröger. Das sei unverantwortlich. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hatte die automatische Versetzung damit begründet, dass die Schüler aktuell kaum die Chance hätten, ihre Zensuren zu verbessern.

Für die von Martin angekündigte freiwillige Wiederholung des Schuljahrs 2019/2020 ist aus Sicht Oldenburgs eine Änderung des Schulgesetzes nötig. Laut Gesetz darf ein Schüler eine Klassenstufe nur einmal wiederholen. Das heißt, wenn er das aktuelle Schuljahr bereits zum zweiten Mal durchläuft, darf er es nicht ein drittes Mal. Auch wenn er die vorherige Klassenstufe schon wiederholt hat, darf er laut Gesetz nicht noch einmal sitzenbleiben. Er müsste dann die Schule verlassen und in einen anderen Bildungsgang wechseln, zum Beispiel vom Gymnasium auf die Regionale Schule.