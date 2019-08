Soziales : Kritik an zu geringem Engagement für Jugendhilfe in MV

von dpa

26. August 2019, 06:43 Uhr

Die Neubrandenburger Psychologieprofessorin Barbara Bräutigam hat das finanzielle Engagement der Landesregierung im Bereich der Jugendhilfe und Jugendarbeit als zu niedrig kritisiert. Im Landesjugendplan seien die Fördergelder seit Jahren eingefroren, sagte Bräutigam vor dem Jugendhilfekongress am Mittwoch und Donnerstag in Rostock. Bei der Finanzierung etwa der Jugendhilfe sehe es düster aus. Dem gegenüber richte die Regierung ihre Arbeit für Kinder und Jugendliche zu sehr auf die Kindertagesstätten aus. Als Beispiel nannte sie das Ziel der vollständigen Beitragsfreiheit, die in dem Umfang zu überdenken sei.