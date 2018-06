EU : Kritik aus MV an Sperrklausel für Wahlen zum Europaparlament

Die neue Sperrklausel bei Wahlen zum Europaparlament hat bei kleinen Parteien in Mecklenburg-Vorpommern Kritik hervorgerufen. Der Europaabgeordnete der Freien Wähler, Arne Gericke, reagierte am Freitag mit harschen Worten auf den Beschluss der EU-Staaten vom Donnerstag: «Operation erfolgreich, Demokratie tot.» Die großen Parteien in Deutschland hätten ihre Interessen durchgesetzt. Derzeit besetzen Abgeordnete deutscher Kleinstparteien 7 der 96 deutschen Sitze im Europaparlament. Die Sperrklausel soll zwischen zwei und fünf Prozent liegen.

von dpa

08. Juni 2018, 10:49 Uhr

Eigentlich hatte die Sperrklausel bereits vor Monaten beschlossen werden sollen, um eine problemlose Einführung noch zur Europawahl am 26. Mai des kommenden Jahres zu ermöglichen. Länder wie Belgien und Italien zögerten den Entscheidungsprozess allerdings zuletzt wochenlang hinaus. Eine Umsetzung schon für die Wahl 2019 würde nun nach bisheriger Einschätzung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft gegen den europäischen Verhaltenskodex für Wahlen verstoßen. Die Leitlinien der sogenannten Venedig-Kommission des Europarates sehen nämlich vor, dass es in den zwölf Monaten vor einer Wahl keine grundlegenden Wahlrechtsänderungen mehr geben sollte.