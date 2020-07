Als erstes Bundesland startet MV am Montag ins neue Schuljahr. Weil rund 400 Lehrer wegen Corona nicht in den Schulen unterrichten, muss auch aus der Ferne beschult werden. Die Präsenzgarantie von vier bis fünf Stunden am Tag ist Kritikern zu wenig.

29. Juli 2020, 16:06 Uhr