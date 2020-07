Fußball : Kroos dementiert Beteiligung an Stadionbau in Greifswald

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat Berichte über seine mögliche Beteiligung an einem Stadionneubau in seiner Heimatstadt dementiert. Er plane kein neues Fußballstadion in Greifswald, schrieb der 30-Jährige von Real Madrid bei Twitter. Der Verein selber schrieb: «Wir stehen mit Toni derzeit nicht im Kontakt im Hinblick auf einen Stadionneubau.»

von dpa

08. Juli 2020, 10:44 Uhr