Brände : Küchenbrand in Güstrow: Neun Bewohner im Krankenhaus

Neun Bewohner sind bei einem Küchenbrand in Güstrow (Landkreis Rostock) leicht verletzt worden.

Güstrow | Das Feuer sei am Freitagnachmittag aus ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die neun Anwohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die durch das Feuer beschädigte Wohnung ist zunächst nicht mehr bewohnbar. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.