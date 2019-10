Brände : Küchenbrand in Senioren-Wohnheim: zwei Verletzte

von dpa

06. Oktober 2019, 14:53 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnheim für Senioren in Greifswald haben zwei Frauen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer brach am Sonntagmorgen in einer Küche aus, wie die Polizei mitteilte. Die 92-jährige Bewohnerin einer Wohneinheit hatte demnach den Herd angelassen, als sie den Raum verließ. Daraufhin entzündeten sich eine Pfanne und ein Topf, die auf dem Herd standen. Insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 82 und 92 Jahren wurden mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.