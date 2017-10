Verkehr : Kühe im Gleis sorgen für S-Bahn-Notbremsung

von dpa

Nicht nur durch den Sturm «Herwart» ist der Bahnverkehr im Nordosten am Wochenende behindert worden - auch entlaufene Kühe trugen ihren Teil dazu bei: Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, waren am Sonntag am Haltepunkt Priemerburg in Güstrow (Landkreis Rostock) mehrere Rinder ausgebrochen, einige von ihnen liefen ins Gleisbett. Mit einer Notbremsung habe ein S-Bahn-Fahrer einen Zusammenstoß verhindern können. Die Fahrgäste blieben laut Polizei unverletzt. Der Weidezaun sei vermutlich nicht sachgerecht aufgestellt worden, vermutet die Polizei. Sie ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung von Tierhalterpflichten.

PM Bundespolizei