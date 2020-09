Kriminalität : Kühltransporter-Fahrer beraubt: Täter noch flüchtig

Nach dem Raubüberfall auf den Fahrer eines Kühltransporters fahndet die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte weiter nach Tatverdächtigen. Die Suche nach dem Vorfall am Dienstagmittag bei Mirow sei bisher erfolglos verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg. Gesucht werden drei Männer in einem schwarzen Auto, die den 27-Jährigen auf der Bundesstraße 198 gestoppt und ihm mehrere Tausend Euro Bargeld und sein Handy weggenommen haben sollen. Die Täter sollen den Transporter überholt und den Fahrer mit einer Polizeikelle zum Anhalten bewogen haben. Dann sei er mit einem Messer bedroht worden.

von dpa

02. September 2020, 12:31 Uhr