Brände : Kühltruhe in Supermarkt in Flammen aufgegangen

09. August 2018, 16:32 Uhr

In einem Supermarkt in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Kühltruhe in Flammen aufgegangen - 25 Angestellte und etwa 200 Kunden konnten sich unverletzt retten. Brandursache sei ein technischer Defekt an einem Kompressor in der Truhe gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Mehrere Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf 250 000 Euro geschätzt.