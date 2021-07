Freizeit : Künftig mehr Besucher pro Kinosaal

In den Kinos in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig mehr Gäste Platz nehmen dürfen.

Schwerin | Die Corona-Landesverordnung soll dahingehend angepasst werden, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin ankündigte. Demnach soll künftig die Sitzordnung im sogenannten Schachbrettmuster angeordnet werden, womit mehr Menschen in einen Kinosaal Platz hätten als zuvor. Bislang musste zwischen den Sitzplätzen 1,5 Meter Abstand sei...

