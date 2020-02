Schulen : Künftig Referendariat für Seiteneinsteiger an Schulen

Wer ohne reguläres Lehramtsstudium als sogenannter Seiteneinsteiger an einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern unterrichtet, soll künftig ein Referendariat absolvieren. Damit würden diese Lehrkräfte, die wegen Lehrermangels derzeit in größerer Zahl eingestellt werden, ihren Kollegen mit Lehramtsstudium gleichgestellt. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) kündigte am Donnerstag einen Gesetzentwurf für dieses Jahr an.

von dpa

27. Februar 2020, 11:30 Uhr

Bisher können Lehrkräfte im Seiteneinstieg erst nach fünf bis zehn Jahren im Schuldienst eine Anerkennung ihrer Lehrbefähigung beantragen, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte. Sie verdienten bis dahin weniger als ihre Kollegen mit regulärem Lehramtsstudium. Das Referendariat dauert in MV 18 Monate. Zuvor hatte der NDR berichtet.