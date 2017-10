Kunst : Künstler Arno Rink wird in Leipzig beigesetzt

Der Anfang September verstorbene Maler und Zeichner Arno Rink wird heute in Leipzig bestattet. Bei der öffentlichen Trauerfeier in der Hauptkapelle des Südfriedhofs können Angehörige, Freunde, Kollegen und Bewunderer von dem Künstler Abschied nehmen. Anschließend soll die Urne beigesetzt werden. Rink war am 5. September im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben.