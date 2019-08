Umwelt : «Küstenlotterie» soll Plastik-Problem in den Fokus rücken

von dpa

06. August 2019, 13:53 Uhr

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern will mehr Menschen dafür gewinnen, Plastikmüll zu vermeiden und so auch die Meere zu schützen. «Nur wenn die Menschen wissen, was Plastikmüll anrichten kann, und wenn sie wissen, was für Alternativen es gibt, dann kann ein Umdenken stattfinden. Auch aus diesem Grund möchten wir die "Küstenlotterie" aus Norwegen auf Mecklenburg-Vorpommern übertragen», erklärte die Linke-Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt am Dienstag in Schwerin. Im Rahmen dieser Lotterie werden nummerierte Tüten zum Sammeln von Plastikmüll an Stränden ausgeteilt und die Nummern dann zu Preisverlosungen genutzt. Nach Angaben der Abgeordneten Mignon Schwenke landen jedes Jahr acht Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Als Mikroplastik lande ein Teil über die Nahrungskette auch beim Menschen. Einer Studie zufolge würden mit jeder Mahlzeit mehr als 100 kleinste Plastikteile aufgenommen.