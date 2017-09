Umwelt : Küstenputztag: Organisationen rufen zum Müllsammeln auf

Mehrere Organisationen in Mecklenburg-Vorpommern haben für Samstag an verschiedenen Stränden zur Teilnahme am internationalen Küstenputztag aufgerufen. Hintergrund sind die Millionen Tonnen Plastikabfälle, die jährlich ins Meer gelangen. Es wird vermutet, dass auch Millionen Meerestiere und Vögel einen qualvollen Tod sterben, wenn sie Plastikmüll mit ihrer natürlichen Nahrung verwechseln. Deshalb sollen Küstenabschnitte an Nord- und Ostsee, aber auch Ufer von Seen und Flüssen von gefährlichem Zivilisationsmüll befreit werden. In den vergangenen Jahren wurden an den Küstenputztagen Tausende Kilogramm Müll eingesammelt.

EUCC

NABU

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 10:08 Uhr