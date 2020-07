Tourismus : Küstenurlaub mit weniger Events

Egal ob Promenadenfest auf Borkum, Travemünder Woche oder Störtebeker Festspiele auf Rügen - Großveranstaltungen fallen in diesem Jahr auch in den Urlaubsorten an Nord- und Ostsee aus. Doch die überwiegende Zahl der Urlauber hat Verständnis für die Absagen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Tourismusorganisationen in Mecklenburg-Vorpommern, an der niedersächsischen Nordseeküste und in Schleswig-Holstein ergab. Es überwiegt demnach ganz klar die Freude, wieder Urlaub machen zu können. Ganz auf Veranstaltungen und geführte Aktivitäten müssen Touristen aber nicht verzichten.

von dpa

09. Juli 2020, 07:55 Uhr