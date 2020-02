Umwelt : Küstenwald von Prora ausgelichtet: Nachpflanzungen nötig

Der Küstenschutzwald von Prora auf Rügen ist unzulässig ausgelichtet worden. Am Block 2 des einst von den Nazis errichteten KdF-Seebades wurden Bäume gefällt und es wurde Unterwuchs entfernt, wie die Leiterin des Forstamtes Rügen, Ricarda Pries, am Dienstag sagte. Zuvor hatte der «Nordkurier» über die Arbeiten berichtet und vermutet, dass freie Sicht aufs Meer geschaffen werden sollte. In dem Gebäudeteil betreibt Investor Ulrich Busch ein Hotel.

von dpa

18. Februar 2020, 17:52 Uhr

Waldbesitzer müssten sich an das Landeswaldgesetz halten, sagte Pries. Sie seien dafür verantwortlich, den Wald zu erhalten. Das Forstamt prüfe jetzt weitere Schritte. Die Eigentümer seien verpflichtet, für den entfernten natürlichen Aufwuchs junge Bäume zu pflanzen. Das sei auch nötig, um die Schutzfunktion des Küstenwaldes zu erhalten.

Die Eigentümergemeinschaft wollte dem Waldstreifen einen parkartigen Charakter verleihen. Das ist aber nicht mit dem Landeswaldgesetz vereinbar, wie Pries sagte. Sie bot den Eigentümern eine Informationsveranstaltung zum Waldgesetz an. Die Arbeiten seien inzwischen eingestellt worden.