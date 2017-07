Kulturpolitik : Kulturministerin in Künstler- und Literaturhäuser

Die neue Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) geht heute auf eine dreitägige Kennenlerntour durch Künstler- und Literaturhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem Besuchsplan stehen die Literaturhäuser in Rostock und Klütz (Nordwestmecklenburg) sowie die Künstlerhäuser in Ahrenshoop, Bröllin und Plüschow. Dort können Künstler, ausgestattet mit einem Stipendium, für eine gewisse Zeit ungestört arbeiten. Auch mit dem Landesverband Freier Theater ist ein Gespräch geplant.