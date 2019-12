Kultur : Kulturmühle: Bund der Steuerzahler kritisiert hohe Kosten

Der Bund der Steuerzahler in Mecklenburg-Vorpommern hat die stark gestiegenen Kosten für den Umbau der denkmalgeschützten Eldemühle in Parchim zur Kulturmühle mit Theater, Museum und Restaurant kritisiert. Aus den ursprünglich geplanten 21 Millionen Euro seien im Verlauf der Planungszeit bereits 34 Millionen Euro geworden, teilte der Steuerzahlerbund am Dienstag in Schwerin mit.

von dpa

10. Dezember 2019, 13:52 Uhr

Als Grund für die gestiegenen Kosten würden explodierende Baukosten angeführt. Ein Problem dabei sei der lange Zeitraum zwischen Planung und Umsetzung, so der Steuerzahlerbund. Die kulturelle Belebung von Städten mache das Land lebenswerter, jedoch sei maßvolles Haushalten angezeigt. Komme es zu einer Kostenexplosion wie in diesem Fall, müssten die Planung überprüft und Alternativen in Betracht gezogen werden, etwa ein kostengünstigerer Neubau oder die Eingliederung in andere Projekte.

In dem seit 2008 leerstehenden, denkmalgeschützten Mühlengebäude aus dem 19. Jahrhundert soll die Spielstätte des Jungen Staatstheaters Parchim und der Fritz-Reuter-Bühne des Mecklenburgischen Staatstheaters mit rund 200 Plätzen entstehen. Außerdem sollen laut Ausschreibung das Stadtmuseum eine Theatergaststätte und ein Mühlenrestaurant einziehen. Den Angaben des Bunds der Steuerzahler zufolge ist im Theater mit jährlich bis zu 30 000 Zuschauern zu rechnen, im Museum mit bis zu 5000.