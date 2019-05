Kunst : Kunstarchiv Beeskow hat offenes Depot für DDR-Auftragswerke

von dpa

24. Mai 2019, 10:10 Uhr

Das Kunstarchiv in Beeskow (Kreis Oder-Spree) mit 23 000 Objekten aus DDR-Zeiten hat ein neues Depot. Es wird an diesem Mittwoch (29. Mai, 14.00 Uhr) offiziell eröffnet. In die Umgestaltung des ehemaligen Kreisarchivs Oder-Spree hinter dem Kulturzentrum Burg Beeskow flossen 300 000 Euro. Der Großteil der Mittel stammt aus dem Invest-Ost-Förderprogramm von Bund und Ländern. Im Bestand des Kunstarchivs sind Gemälde, Plastiken, Druckgrafiken und andere künstlerische Arbeiten, die zu DDR-Zeiten im Auftrag von Parteien, Massenorganisationen und Staatsorganen entstanden oder von ihnen angekauft worden waren. Bisher lagerten sie in einem alten Speicher der Burg.