Auktion : Kunstauktion in Ahrenshoop bringt knapp 500 000 Euro

Die 43. Kunstauktion in Ahrenshoop hat am Samstag knapp 500 000 Euro eingebracht. Das teuerste ersteigerte Gemälde sei «Der Fischladen» des Pop-Art-Künstlers Hans Ticha mit 19 500 Euro gewesen, um das es ein hartes Bietergefecht gegeben haben, sagte Auktionator Robert Dämmig am Sonntag.