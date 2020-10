Auszeichnungen : Kunsthistorikerin erhält Annalise-Wagner-Preis

Für ihre Arbeit über die historische, aber seit 1945 verschwundene Neubrandenburger Kunstsammlung wird die Kunsthistorikerin Elke Pretzel an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) geehrt. Sie erhält den diesjährigen Annalise-Wagner-Preis, der im Kulturquartier in Neustrelitz übergeben wird. Dieser ist mit 2500 Euro dotiert und soll Texte würdigen, die an die historische Region Mecklenburg-Strelitz erinnern. Die Laudatio soll der Vorstand der Stiftung Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste, Gilbert Lupfer, halten.

von dpa

01. Oktober 2020, 02:15 Uhr