Auszeichnungen : Kunsthistorikerin Pretzel erhält Annalise-Wagner-Preis 2020

Die Kunsthistorikerin Elke Pretzel erhält den diesjährigen Annalise-Wagner-Preis. Die Auszeichnung wurde Pretzel für ihre kunstwissenschaftliche Dissertation «Eine gebrochene Sammlung. Die Städtische Kunstsammlung Neubrandenburg (1890-1945)» zugesprochen, wie die Annalise-Wagner-Stiftung am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Pretzels Arbeit gebe der vor 130 Jahren gestifteten, am Kriegsende 1945 verschollenen und bis vor 30 Jahren fast vergessenen historischen Sammlung wieder ein Gesicht, befand die Jury. Der Preis soll am 1. Oktober übergeben werden. Der Jury lagen den Angaben zufolge 69 Vorschläge für den Preis vor.

von dpa

14. Juli 2020, 18:24 Uhr