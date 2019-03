Kommunen : Kunstsammlung Neubrandenburg bekommt endlich Klimaanlage

Die Neubrandenburger Kunstsammlung bekommt mit Hilfe von Bund und Land eine neue Klimaanlage. Dafür stellt der Bund rund 300 000 Euro zur Verfügung, wie das Landesbildungsministerium mitteilte. Für die Förderung habe sich auch Landesbildungsministerium Birgit Hesse (SPD) eingesetzt, die am Mittwoch weitere Fördermittel für neue Ausstellungen in Neubrandenburg übergab. Die Anlage soll in diesem Jahr installiert werden und die etwa 20 Jahre alte bisherige Anlage, die nicht mehr richtig funktioniere, ersetzen.

von dpa

06. März 2019, 15:27 Uhr

Die Neubrandenburger Einrichtung verfügt über rund 7500 Kunstarbeiten und gilt damit als eine der größten zeitgenössischen Kunstsammlungen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Werke in Depots und Ausstellungsräumen brauchen Klimaanlagen, damit sie nicht zu großen Temperaturschwankungen und zu hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Die Kunstsammlung war 2002 in das denkmalgeschützte Haus samt modernem Anbau in der Wollweberstraße im Stadtzentrum gezogen.