Kunst : Kunsttalente mit 82 000 Euro gefördert

Schwerin (dpa/mv) - Künstlerisch begabte Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr vom Land mit knapp 82 000 Euro gefördert worden. Damit wurde der Fördertopf nicht ausgeschöpft - pro Jahr stünden sogar 100 000 Euro aus dem Nachwuchskünstlerförderwerk zur Verfügung, teilte das Bildungsministerium am Samstag mit. Unterstützt werden junge Talente in Musik, Bildender Kunst, Theater und Tanz, Film und Medien sowie in genreübergreifenden Künsten und Literatur, einschließlich Niederdeutsch.