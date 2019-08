Kunst : Kunstwerke in Ahrenshoop für halbe Million Euro versteigert

Feininger, Bisky, Niemeyer-Holstein und Co. unter dem Hammer: Die Versteigerung von mehr als 160 Kunstwerken in Ahrenshoop auf dem Darß hat etwa eine halbe Million Euro eingebracht. Die höchsten Zuschläge erzielten zwei Zeichnungen von Lyonel Feininger mit 25 600 Euro und 22 000 Euro, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Überraschend sei der Zuschlag von 18 000 Euro für ein Aquarell von Norbert Bisky gewesen. Am Ende der Versteigerung am Samstagabend hätten 162 Kunstwerke den Besitzer gewechselt. Das entspreche einer Zuschlag-Quote von 93 Prozent.

von dpa

04. August 2019, 12:59 Uhr

Der Saal in der Strandhalle von Ahrenshoop war den Angaben zufolge bis auf den letzten Platz besetzt. «Gleich von Beginn an lieferten sich die Bieter im Saal heftige Gefechte», sagte Auktionator Robert Dämmig. Zudem habe es zahlreiche schriftliche Vorgebote geben. Auch am Telefon und via Internet boten Interessenten bei der 45. Ahrenshooper Kunstauktion mit.

Insgesamt waren 174 Kunstwerke von Mitgliedern der Ahrenshooper und weiterer Ostsee-Künstlerkolonien angeboten worden. Neben Arbeiten des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren auch Werke späterer Generationen bis hin zur zeitgenössischen Kunst unter den Hammer gekommen. Mit dabei waren Schlüsselwerke von Künstlern wie Rudolf Bartels, Paul Müller-Kaempff, Elisabeth von Eicken oder Otto Niemeyer-Holstein.