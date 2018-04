Kriminalität : Kurioser Fund: Gestohlene Geldbörsen nach 10 Jahren entdeckt

Drei Geldbörsen, die ihren Besitzern vor mehr als zehn Jahren gestohlen wurden, sind am Donnerstag bei Bauarbeiten in einem Haus in Stralsund gefunden worden. Die drei Portemonnaies befanden sich in einer Zwischendecke des Hauses, wo sie ein 60 Jahre alter Bauarbeiter bei Sanierungsarbeiten entdeckte. Das Bargeld aus den Geldbörsen war verschwunden, nicht aber die Personaldokumente, wie die Polizei am Freitag in Stralsund mitteilte.

von dpa

27. April 2018, 13:32 Uhr

Die Beamten nahmen Kontakt zu den heute 50, 71 und 80 Jahre alten Opfern auf. Dabei stellte sich heraus, dass ein Portemonnaie vor rund 18 Jahren im Theater, eines vor etwa 16 Jahren in der Innenstadt von Stralsund und eines vor etwa 10 Jahren im Hafen Prerow gestohlen worden war. Die Geschädigten haben ihre Geldbörsen inzwischen von der Polizei abgeholt.