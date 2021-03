Gesundheit : Kurz vor Ferien Schule mit 100 Schülern geschlossen

Wegen eines Corona-Falles haben für rund 100 Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Parkentin bei Rostock faktisch bereits Osterferien begonnen - allerdings mit Quarantäne.

Bartenshagen-Parkentin | Wie ein Sprecher des Landkreises Rostock am Mittwoch sagte, ist eine vollständige Trennung von Klassen im Schulhaus nicht möglicht. Deshalb wurden alle Klassen eins bis sechs bis 2. April in Quarantäne geschickt. In Mecklenburg-Vorpommern sind Ferien ab 29. März bis 7. April. Die Eltern bekämen eine Allgemeinverfügung und ein Merkblatt, unter anderem ...

