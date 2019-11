Brände : Kurzschluss war Feuer-Ursache in Ärztezentrum in Schwerin

von dpa

15. November 2019, 13:14 Uhr

Das Feuer in einem Ärztehaus in Schwerin, bei dem am Wochenende rund 200 000 Euro Schaden entstanden war, ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Es gab einen Kurzschluss in einer Steckdose, so dass sich Einrichtungsgegenstände entzündeten und der Brand im Dachgeschoss des Medizinischen Versorgungszentrums im Stadtteil Lankow ausbreiten konnte, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das habe die Untersuchung eines Gutachters ergeben. Mehrere Feuerwehren hatten den Brand am Sonntagmorgen löschen können, aber die Praxisräume sowie ein darunter liegender Einkaufsmarkt wurden schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.