Kommunen : Kuscheltier «Greifi» darf weiter nicht verschenkt werden

Rostock darf sein Geburtstagsgeschenk für Neugeborene, das Plüschtier «Greifi», weiterhin nicht verteilen. Dafür fehlten zwingende Voraussetzung wie die CE-Kennzeichnung, mit der die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines Spielzeugs bestätigt wird, teilte das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Rostock mit. Ursprünglich war geplant, 2018 zu den 800-Jahr-Feiern jedem Neugeborenen in der Südstadtklinik ein gelbes Plüschtier zu schenken. Diese Aktion war aber schon nach wenigen Tagen gestoppt worden.

von dpa

22. Januar 2018, 11:47 Uhr

Das Lagus hatte das Spielzeug zur Untersuchung in Fachlabore gegeben. Die Ergebnisse der chemischen Überprüfung stehen noch aus, wie es hieß. Die mechanisch/physikalischen Eigenschaften erfüllten die Anforderungen, die an Spielzeuge gestellt werden. Die Laborergebnisse seien jedoch lediglich ein zusätzlicher Aspekt bei der Gesamtprüfung der Frage, ob «Greifi» rechtskonform auf den Markt kommen darf. Die formalen Anforderungen, wie beispielsweise das CE-Kennzeichen, Angaben zu Hersteller oder Reinigung seien dagegen nicht erfüllt. Früheren Informationen zufolge hat die Stadt 5000 Exemplare von «Greifi» im Wert von jeweils rund fünf Euro bei einem chinesischen Hersteller bestellt.