Kommunen : Kuscheltiere für Neugeborene werden auf Schadstoffe geprüft

Dicke Panne bei einer der ersten Aktionen von Rostock zur 800-Jahr-Feier in diesem Jahr: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat der Stadt untersagt, weiterhin das Plüschtier «Greifi» an neugeborene Rostocker zu verteilen. Dem Stofftier fehle die so genannte CE-Kennzeichnung, mit der die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines Spielzeugs bestätigt wird, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.