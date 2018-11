Bau : Laage: 10-Millionen-Euro-Investition bei Biotech-Unternehmen

von dpa

16. November 2018, 06:03 Uhr

Beim Neubau der Biotechnologiefirma BM Bioscience Technology GmbH in Laage wird heute Richtfest gefeiert. Das Unternehmen will in dem Werk Komplett-Filtersysteme für den medizinischen Bereich, speziell für die Dialyse, herstellen. Schon im Frühjahr 2019 soll der Produktionsstart für den internationalen Markt erfolgen. Das Investitionsvolumen beträgt den Angaben zufolge im ersten Schritt rund zehn Millionen, mehr als 30 Dauerarbeitsplätze sollen entstehen. Das Unternehmen BM Bioscience Technology wurde im vergangenen Jahr als Joint Venture gemeinsam von der deutschen MedTec Holding GmbH und der chinesischen Biolight Healthcare GmbH gegründet.