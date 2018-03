Lebensmittel : Labortests: Zucchini und Auberginen weitgehend rückstandfrei

Obst und Gemüse sind nach Angaben des Landesamts für Lebensmittelsicherheit in Rostock zunehmend weniger mit Pflanzenschutzmitteln belastet. In den Amtslaboren seien jeweils zehn Proben Zucchini und Auberginen aus konventionellem Anbau auf 413 Wirkstoffe untersucht worden, teilte das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Dienstag mit. Das Gemüse kam aus Deutschland, den Niederlanden und Spanien.

von dpa

20. März 2018, 12:59 Uhr

Dabei seien in jeweils zwei Proben Auberginen aus Spanien und zwei Proben Zucchini aus Deutschland Rückstände von Pflanzenschutzmitteln gefunden worden. Diese hätten mengenmäßig aber weit unterhalb der gesetzlich erlaubten Höchstgrenzen gelegen. Zwei Proben enthielten einen, die anderen beiden zwei verschiedene Rückstände. Insgesamt seien drei Insektizide und ein Fungizid nachgewiesen worden.

2016 hatten dem Jahresbericht des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge noch weit mehr als die Hälfte aller untersuchten Zucchini und Auberginen Rückstände aufgewiesen.