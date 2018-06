Kriminalität : Ladendiebin soll Waren im Wert von 1200 Euro gestohlen haben

von dpa

15. Juni 2018, 15:21 Uhr

Eine Ladendiebin soll in einem Supermarkt in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Waren im Wert von rund 1200 Euro gestohlen haben. Ein Ladendetektiv habe eine 22-Jährige am Freitagvormittag erwischt, als sie mit einer Reisetasche voll unbezahlter Waren an der Kasse vorbeigehen wollte, teilte die Polizei mit. In der Tasche soll sie dutzende Kosmetik- und Elektronikartikel sowie elf Energydrinks verstaut haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten die Beamten aber keine Hinweise auf gewerbsmäßigen Diebstahl gefunden.