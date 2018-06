Regierung : Länder fordern Hilfen für Autozulieferer

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) fordert gemeinsam mit seinen Amtskollegen der anderen Bundesländer stärkere Hilfen für mittelständische Autozulieferer. «Die Branche befindet sich gegenwärtig in einem kompletten Strukturwandel», sagte Glawe am Donnerstag. Nötig sei eine «substanzielle Intensivierung» der Förderung, damit sich die Zulieferer auf Veränderungen wie Elektroantrieb und autonomes Fahren einstellen könnten, forderten die Länder-Wirtschaftsminister bei einem Treffen im saarländischen Gonnesweiler. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Ministeriums rund 100 entsprechende Betriebe mit etwa 5000 Mitarbeitern.

von dpa

28. Juni 2018, 16:49 Uhr

Die Minister betonten auch die Notwendigkeit, einen Handelskrieg mit den USA zu verhindern. Dabei müsse von der Europäischen Union auch über die US-Forderung nach Senkung der Auto-Einfuhrzölle gesprochen werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte: «Wir haben die Gegenmaßnahmen beschlossen, weil wir gar keine andere Wahl hatten. Aber wir sind uns alle hier einig, dass wir einen Zoll- und Handelskrieg vermeiden wollen.»

Die Wirtschaftsminister forderten auch, die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Glawe setzte sich zudem für einheitliche Standards bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ein. «Die elektronische Patientenakte ist hierfür ein notwendiger Schritt», sagte er.