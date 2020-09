Bundesrat : Länder uneins über künftige Finanzierung von Kinderkliniken

Die Länder sind uneins über die künftige Finanzierung von Kinderkliniken an deutschen Krankenhäusern. Der Bundesrat überwies einen gemeinsamen Antrag von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen für die Streichung der Fallpauschalen am Freitag zur Beratung in die Ausschüsse der Länderkammer. «Ich hoffe, dass wir dort zügig zu einer gemeinsamen Position aller 16 Länder finden können», erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Entscheidung.

von dpa

18. September 2020, 12:54 Uhr