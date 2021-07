Finanzen : Längere Abgabefristen für Steuererklärung

Als Reaktion auf die besonderen Erschwernisse während der Corona-Pandemie gelten längere Abgabefristen für die Steuererklärungen.

Schwerin | Wie das Finanzministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte, haben Bürger, die ihre Steuererklärung für das Jahr 2020 selbst anfertigen, nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, ihre Erklärung beim Finanzamt abzugeben. Wird die Hilfe von Steuerberatern oder Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch genommen, verlängere sich die Frist bis zum 31. Mai 2022. Nach de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.