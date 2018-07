Brände : Lagerhalle in Dargun brennt ab: Hunderttausende Euro Schaden

von dpa

04. Juli 2018, 06:55 Uhr

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind Hundertausende Euro Schaden entstanden. Das Gebäude einer Dachdeckerfirma fing in der Nacht zu Mittwoch Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen in der rund tausend Quadratmeter großen Halle. Anwohner seien vorsorglich geweckt worden, konnten aber nach einigen Stunden wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.