Brände : Lagerhalle in Neukalen abgebrannt

Eine Lagerhalle in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Samstagmorgen abgebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 250 000 Euro. Menschen seien nicht verletzt worden, hieß es. In der 150 mal 40 Meter großen Halle befanden sich 3000 Heuballen und landwirtschaftliche Geräte. Warum das Feuer am frühen Morgen ausbrach, war zunächst unklar. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Brandstiftung sei nicht auszuschließen.